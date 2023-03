"Perché è finito il matrimonio di Elisabetta Canalis". E spunta il nome del nuovo compagno

Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri si sono lasciati. Un annuncio ufficiale non è ancora arrivato ma da mesi la showgirl sarda si mostra sui social network in una casa diversa da quella che condivideva con il chirurgo ortopedico. Stando ad alcuni gossip riportati dal Corriere della Sera sarebbe stata l'ex Velina di Striscia la notizia a chiedere il divorzio per alcune differenze inconciliabili con Brian. Perri non avrebbe mai condiviso la passione della Canalis per la kickboxing e le arti marziali. Da tempo Eli si allena e sostiene gare e incontri sul ring: una scelta che non sarebbe stata approvata dal medico. Altro punto di divergenza: la voglia della soubrette di tornare in Italia.