Damiano dei Maneskin scrive a Federica Pellegrini: la Soleri lo nota e risponde così

Tra complimenti e critiche, Federica Pellegrini è la grande protagonista di Pechino Express 2023 . In coppia con il marito Matteo Giunta l'ex nuotatrice sta lasciando il segno, puntata dopo puntata, con la sua forza e determinazione. Caratteristiche che hanno conquistato tutti, anche Damiano David. Il cantante dei Maneskin ha scritto alla Divina, commentando su Instagram il suo ultimo post, quello nel quale la sportiva mette a tacere gli hater che hanno avuto da ridire sulla sua voglia di vincere nel programma in onda su Sky Uno.

Cosa ha scritto Damiano dei Maneskin a Federica Pellegrini

"Tranquilli che a stare sul ca*** perché mi piace vincere ci sono abituata...Sono una donna", ha scritto Federica Pellegrini su Instagram, replicando così a chi l'ha criticata per la scelta di fare fuori da Pechino Express Mamma e Figlio (ovvero Martina Colombari e Achille Costacurta) anziché Le Attiviste Giorgia Soleri e Federica Fabrizio. Una scelta presa da Federica esclusivamente per strategia visto che reputa l'ex Miss Italia e il figlio più forti delle due ragazze. Tra i tanti commenti di supporto è arrivato inaspettatamente pure quello di Damiano dei Maneskin: "Tifo molto più per voi che per Giorgia". E la reazione della Soleri non si è fatta attendere...

