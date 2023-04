Sonia Bruganelli, Bonolis e i gossip sul divorzio: "Non faremo come Totti e Ilary"

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis al centro del gossip. Qualche giorno fa Dagospia ha annunciato l'imminente divorzio della coppia ma l'opinionista del Grande Fratello Vip ha smentito tutto su Instagram in un video in cui appare con il famoso marito. Filmato che non ha convinto però il portale di Roberto D'Agostino, che è tornato all'attacco: "Dopo le Dago-rivelazioni sulla fine del matrimonio con Bonolis, Sonia diserta Verissimo! L'intervista sarà solo rimandata o è saltata? E perché? Forse non sapeva più come arrampicarsi sugli specchi dopo il video gag-ata di smentita insieme al marito?".