Ex Suor Cristina è vergine? La risposta a L'Isola dei Famosi

C'è grande curiosità a L'Isola dei Famosi su Cristina Scuccia, l'ex suora che nel 2014 ha vinto The Voice of Italy e dopo la pandemia ha deciso di abbandonare tonaca e velo. Paolo Noise, anche lui concorrente del reality show guidato da Ilary Blasi, ha fatto una domanda scomoda all'ex monaca: “Scusa, io te lo chiedo… Ma tu sei ancora vergine?“. La diretta interessata ha preferito replicare con ironia: "Cosa? Sono Leone io“. Una risposta che ha fatto ridere tutti gli altri naufraghi del programma di Canale 5. In realtà non è la prima volta che si parla della verginità dell'ex Suor Cristina Scuccia...