"Ex Suor Cristina ha una fidanzata in Spagna"...e piange a L'Isola dei Famosi!

Ancora gossip sull'ex Suor Cristina Scuccia, tra i concorrenti della nuova edizione de L'Isola dei Famosi. Da giorni non si fa che parlare di un fidanzato segreto della naufraga che, dopo il successo raggiunto con The Voice of Italy, ha deciso di abbandonare velo e tonaca. Stando però agli ultimi pettegolezzi la 34enne non sarebbe innamorata di un uomo bensì di una donna e potrebbe presto fare coming out nel reality show condotto da Ilary Blasi e in onda su Canale 5 ogni lunedì sera.