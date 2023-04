Isola dei Famosi, la gaffe di Ilary Blasi: Papi e Luxuria imbarazzati

Ilary Blasi ha aperto l'edizione 2023 de L'Isola dei Famosi con un look nuovo, una frecciata all'ex marito Francesco Totti e una gaffe piccante. Dopo la famosa Palapa che è diventata una patata, quest'anno la bionda conduttrice è scivolata sui normodotati. “L’ho detto anche in un’intervista. A me i normodotati non piacciono”, ha affermato Ilary in diretta prima di rendersi conto dell’errore e chinare il capo per nascondere una incontenibile risata.