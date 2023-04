Ilary Blasi inizia L’Isola dei Famosi con frecciata a Totti: “Un uomo che era al mio fianco…”

Ilary Blasi ha inaugurato col botto la nuova edizione dell' Isola dei Famosi. La bionda conduttrice è tornata in tv ad un anno dalla separazione da Francesco Totti e ha deciso di aprire il reality show proprio con una frecciata indirizzata al Capitano..."Esattamente un anno che non ci vediamo, vi avevo lasciato dicendo: "Tutto può cambiare". Effettivamente tante cose sono cambiate . Come sapete un uomo che era vicino a me, che era al mio fianco non c'è più... ", ha detto la presentatrice, attirando subito l'attenzione del pubblico in studio e a casa.

Il messaggio di Ilary Blasi a L'Isola dei Famosi 2023

"Ovviamente parlo di Nicola Savino", ha poi aggiunto ridendo Ilary Blasi anche se le sue parole hanno subito fatto pensare a Totti, dalla quale si è separata un anno fa. Il conduttore ha lasciato Mediaset per approdare a Tv8 ed è stato sostituito a L'Isola dei Famosi da Enrico Papi. Confermata invece Vladimir Luxuria, che ha salutato tutti con un frase in tedesco, stuzzicando così Ilary per via della sua love story con l'imprenditore Bastian Muller.

La frecciata di Vladimir Luxuria al fidanzato di Ilary

"Non capisco una parola di tedesco", ha fatto sapere Ilary Blasi in diretta. "Pensavo parlassi la lingua dell'amore", le ha fatto notare maliziosamente Vladimir Luxuria. "Ci sono altre lingue", ha risposto la presentatrice per poi andare avanti con la puntata. Insomma, un esordio davvero boom per L'Isola dei Famosi 2023...