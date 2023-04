Ilary Blasi a Verissimo e la clamorosa scelta su Totti: ecco cosa è successo

Ilary Blasi a Verissimo ha lasciato tutti a bocca asciutta. La conduttrice de L'Isola dei Famosi, tornata in tv ad un anno dalla separazione da Francesco Totti, ha infatti deciso di non proferire neppure una parola sulla delicata questione. "Tutti pensano che inizieremo questa intervista parlando della tua separazione ma ora non è il momento, lo faremo quando sarà il momento giusto", ha spiegato subito la padrona di casa Silvia Toffanin. "Io ti ringrazio perché rispetti i miei tempi", ha replicato sorridendo Ilary.