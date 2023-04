Dani Alves e la moglie Joana Sanz: svelato il clamoroso accordo per favorire la scarcerazione

Dani Alves starebbe facendo il possibile per uscire dal carcere spagnolo dove si trova da oltre tre mesi, da quando è stato accusato di violenza sessuale. Stando a quanto spifferato dalla giornalista Mayca Navarro in tv, ne El programa de Ana Rosa, il difensore avrebbe chiesto alla moglie Joana Sanz di aiutarlo con la scarcerazione. Nelle ultime settimane la modella starebbe ricevendo delle generose offerte di denaro da parte dello sportivo per far slittare le pratiche del divorzio, chiesto dopo quanto accaduto in una discoteca di Barcellona.