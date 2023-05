Cristiano Ronaldo e la crisi con Georgina: ora parla la madre

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono davvero in crisi? A rispondere alla domanda ci ha pensato la madre del campione portoghese, la signora Dolores, da sempre molto legata al figlio. “Sono tutte bugie. Ogni coppia litiga, ma ciò che è stato scritto è una bugia", ha assicurato la donna alla stampa portoghese. CR7 e Georgina avrebbero avuto solo qualche banale discussione, di quelle che capitano a tutte le coppie Vip e non, ma non ci sarebbe alcuna volontà di separarsi. Negli ultimi mesi Ronaldo e Georgina hanno cambiato vita, traslocando in Arabia Saudita. Dolores è stata a Riyadh per una breve visita lo scorso febbraio.