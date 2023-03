Cristiano Ronaldo, ricco ma non troppo: ecco lo sportivo che guadagna di più

RIAD (Arabia Saudita) - Cristiano Ronaldo è l’atleta con l’ingaggio più alto del mondo. Il calciatore portoghese guadagna 200 milioni di dollari l'anno (circa 188 milioni di euro) grazie al suo contratto triennale firmato recentemente con Al-Nassr della Saudi Arabian League. Tuttavia, non è l’atleta che genera più denaro in relazione al tempo di impegno che dedica alla sua disciplina. Dividendo le entrate di CR7 per minuto, il portoghese guadagnerebbe circa 3.760 euro ogni sessanta secondi, una cifra ampiamente superata dal vincitore della Coppa saudita, la corsa di cavalli che distribuisce più soldi in tutto il mondo.