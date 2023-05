Meghan Markle ricompare dopo aver snobbato re Carlo: ecco cosa ha fatto

Meghan Markle torna in pubblico dopo aver snobbato l'incoronazione di Re Carlo. L’ex attrice riceverà martedì 16 maggio il premio Woman of Vision 2023 per il suo attivismo in favore delle pari opportunità e in difesa delle donne. Alla Ziegfeld Ballroom di New York la moglie del Principe Harry verrà premiata dalla femminista Gloria Steinem. Motivo del premio? Le sue azioni volte all’empowering femminile, il suo impegno nel promuovere i diritti delle donne e nel combattere i pregiudizi.