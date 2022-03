Il Principe Harry e Meghan Markle attaccano il Regno Unito!

Meghan Markle e il Principe Harry contro il Regno Unito. In una lettera la coppia ha condannato il governo britannico e altri Paesi dell'Europa per il monopolio farmaceutico dei vaccini per il Covid-19. "È immorale, controproducente, ma anche un fallimento da un punto di vista etico, economico ed epidemiologico", hanno scritto. "La pandemia non è ancora finita", hanno sottolineato. I Sussex hanno chiesto l'equità globale del vaccino, paragonando l'emergenza attuale alla crisi dell'HIV negli anni Ottanta e Novanta.