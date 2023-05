Aurora Ramazzotti e quelle foto scomode del passato: "Dovrei denunciare"

Aurora Ramazzotti ha ironizzato su Instagram su alcune foto del passato. Più precisamente scatti in cui aveva diciannove anni e non era ancora mamma del piccolo Cesare, nato dal raporto d'amore con il compagno Goffredo Cerza. "Mi fa morire che ho un sacco di foto belle degli ultimi anni - ha scritto divertita la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker - ma per qualche strana ragione usano sempre le foto di quando avevo 19 anni e il coraggio di uscire così. Forse a questo punto dovrei querelare la truccatrice e il parrucchiere che mi hanno detto che stavo bene".