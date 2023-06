Nuovi guai per Piqué, parla l'influencer: "Ero con lui in macchina, mi ha fatto vergognare”

Ancora un racconto scomodo su Gerard Piqué. Questa volta a farlo non è l'ex compagna tradita Shakira bensì l'influencer spagnola Nadia Jemez, figlia dell'ex calciatore della Liga ed attuale allenatore Paco. La ragazza, nota in Spagna anche per aver partecipato a qualche reality, ha raccontato su TikTok della sua disavventura con l'ex difensore. "Una volta ero con lui in macchina e gli è sembrato molto bello saltare assolutamente tutti i semafori sulla Diagonal (una delle strade principali di Barcellona, ndr). Perché? Beh, non lo so, perché gli è sembrato giusto", ha spifferato Nadia. Ma non è finita qui...