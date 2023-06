Johnny Depp, così ha speso un milione di dollari ricevuto da Amber Heard

Johnny Depp ha ricevuto da Amber Heard il risarcimento che l'attrice è stata costretta a pagare dopo la loro battaglia legale durata circa cinque anni. Battaglia legale vinta proprio da Depp che, per i suoi problemi personali, è stato costretto a rinunciare a diverse occasioni di lavoro. La star di Aquaman ha versato un milione di dollari (circa 925.930 euro) all'ex marito. L'intera cifra, stando a quanto riporta TMZ, è già stata "spesa" dal divo di Hollywood.

Jonny Depp: in beneficenza il risarcimento di Amber Heard

I soldi che Johnny Depp ha ricevuto sono stati devoluti a cinque organizzazioni no-profit che si occupano di cause a cui il famoso pirata ha sempre riposto fiducia, dal sostegno ai bambini con patologie potenzialmente letali, alla fornitura di alloggi alle comunità svantaggiate. TMZ ha precisato che l'intera somma è stata divisa equamente tra Make-A-Film Foundation (con la quale Depp ha realizzato un cortometraggio in passato), The Painted Turtle, Red Feather, Tetiaroa Society e Amazonia Fund Alliance.

Le organizzazioni no-profit supportate da Johnny Depp

Make-A-Film-Foundation si occupa di garantire supporto a bambini bisognosi nel mondo, mentre le organizzazioni ambientaliste The Painted Turtle e Tetiaroa Society sono state scelte da Johnny Depp in onore a due dei suoi eroi, Paul Newman e Marlon Brando, che ne hanno ispirato le azioni. Red Feather e Amazionia Fund Alliance aiutano invece le comunità indigene a preservare il proprio patrimonio culturale.