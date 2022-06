Johnny Depp ha vinto il processo contro Amber Heard

Johnny Depp ha vinto: l'ex moglie Amber Heard lo ha diffamato. Questo il verdetto della giuria dopo sei settimane di processo e 13 ore di deliberazioni in camera di consiglio. Amber ha accolto a capo chino la lettura della sentenza. Johnny invece non si è presentato in aula: qualche giorno fa è volato in Gran Bretagna per impegni di lavoro e prima della lettura del giudizio è stato avvistato in un pub di Newcastle. Amber dovrà pagare all'ex marito 15 milioni di dollari di danni per averlo diffamato: una cifra inferiore ai 50 milioni chiesti dall'attore ma pur sempre gigantesca e più del doppio degli alimenti ricevuti al momento del divorzio. Pure Johnny dovrà risarcire Amber seppure in misura minore: i giurati hanno assegnato all'attrice un compenso di 2 milioni di dollari per quando l'avvocato dell'ex marito ha definito "un imbroglio" le sue accuse.

Il commento di Amber Heard "La delusione che provo oggi supera qualsiasi parola", ha detto Amber Heard dopo il verdetto che ha dato ragione all'ex marito Johnny Depp nella causa per diffamazione decisa a Fairfax in Virginia. "Avevo portato una montagna di prove, ma non sono state abbastanza per resistere alla sproporzionato potere e influenza del mio ex marito", ha ribadito l'attrice osservando che il verdetto rappresenta "un ritorno all'epoca in cui una donna che avesse osato parlare contro la violenza domestica veniva pubblicamente umiliata".