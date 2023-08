Melissa Satta e Berrettini, foto bollenti in vacanza in Sardegna

PORTO MASSIMO - Matteo Berrettini si gode gli ultimi giorni di vacanza in Sardegna in compagnia di Melissa Satta. Come riportato dal settimanale 'Chi', il tennista romano è pronto a scalare la classifica Atp, portandosi dietro i meravigliosi giorni trascorsi sull'isola. Sono infatti diverse le foto che ritraggono la coppia in momenti di assoluta intimità, tra baci e sguardi intensi. Durante la vacanza sarda, Melissa e Matteo sono anche stati in compagnia di Elisabetta Canalis e del suo compagno, Georgian Cimpeanu.