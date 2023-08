Irina Shayk e Tom Brady, stanno insieme: ora è ufficiale. Spuntano le foto

Se prima erano solo supposizioni adesso la relazione tra la modella Irina Shayk e l'ex campione di Nfl Tom Brady sembra essere ufficiale. I primi rumors risalgono a un paio di mesi si quando i due trascorsero un weekend insieme in Sardegna al matrimonio del milionario Joseph Nahmad. In quell'occasione sembrava che la Shayk non mollasse di un centimetro Brady ma che lui in un primo momento avesse preferito mantenere le distanze.