Irina Shayk pazza di Tom Brady: "Lo ha seguito a un matrimonio"

Si può resistere al fascino di Irina Shayk? Sembra proprio di sì. Secondo quanto riportato da Page Six pare infatti che la bellissima modella si sia infatuata del neo single Tom Brady. Galeotto sarebbe stato il matrimonio del miliardario Joe Nahmad che si è sposato lo scorso weekend nella splendida cornice della Costa Smeralda in Sardegna. Una serata ricca di vip: da Leonardo Di Caprio passando per Serena e Venus Williams, oltre appunto alla Shayk e all'ex campione della Nfl.