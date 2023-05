Irina Shayk, nuovo amore? Gli indizi social portano al Chelsea

Ci sarebbe del tenero tra Irina Shayk e Ruben Loftus-Cheek del Chelsea. A insospettire fan e appassionati di gossip i numerosi like che nell'ultimo periodo la top model e il giocatore si stanno scambiando con una certa frequenza su Instagram. Solo una simpatia o qualcosa di più? Al momento non ci sono foto insieme o commenti particolari ma i follower già sognano una nuova liaison. Per Irina non sarebbe la prima volta con un calciatore: per un lungo periodo, più precisamente dal 2010 al 2015, è stata legata a Cristiano Ronaldo.