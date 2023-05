Tom Brady, flirt con Kim Kardashian per dimenticare Gisele: cosa c'è di vero

ROMA - Quando due vip instaurano un'amicizia, una donna e un uomo entrambi ricchi e famosi ed entrambi single, soprattutto in tempi di social è inevitabile che si scateni il gossip . Proprio come è successo a Kim Kardashian e a Tom Brady , per quali negli ultimi giorni si è parlato di un possibile flirt .

Il rapporto tra Kim Kardashian e Tom Brady

A 'chiarire' quello che sta succedendo tra la star dei social e l'ex stella della Nfl, rispettivamente reduci dalla fine della relazione con Pete Davidson nell'estate passata e dal divorzio dalla moglie Gisele Bundchen, ci hanno pensato alcuni amici in comune dei due e fonti ben inserite citate da diversi media statunitensi secondo cui a mettersi in contatto con Brady sarebbe stata Kim. Il motivo? La volontà da parte sua di acquistare una casa per le vacanze al Baker's Bay Golf & Ocean Club, un'esclusiva comunità residenziale per soli membri alle Bahamas dove l'ex quarterback possiede una proprietà. Da una telefonata per chiedere un consiglio è nata così un'amicizia che per il momento, stando ai 'bene informati', non sembrerebbe però destinata a trasformarsi in altro.