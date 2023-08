Castrovilli diventa papà: il commovente annuncio social della moglie

FIRENZE - Vita ricca di novità per Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina che sta per firmare con il Bournemouth, squadra che milita in Premier League. Non solo calcio. Castrovilli sta per diventare papà. La conferma è arrivata direttamente dalla moglie, Rachele Risaliti, attraverso un post pubblicato su Instagram.