Fiorentina, Castrovilli va al Bournemouth: tutte le cifre

FIRENZE - Manca solo l'ufficialità per il divorzio tra la Fiorentina e Gaetano Castrovilli. Il centrocampista, classe 1997, andrà al Bournemouth, in Premier League. L'azzurro partirà domani per l'Inghilterra ed affronterà le visite mediche, per poi firmare un accordo fino al 2028 a tre milioni a stagione, il doppio di quanto percepiva a Firenze.