I Beckham e la dura lite con Harry e Meghan: il motivo è da non credere

Le accuse dei Duchi di Sussex

Ma cosa è successo di preciso? L'amicizia è nata in prima battuta tra Meghan e Victoria con l'ex Spice Girl che da sempre è stata un supporto per la Duchessa, soprattutto nei periodi più difficili ma, stando a quanto riportato dal quotidiano inglese, sarebbero stati proprio i Beck's a troncare in modo netto dopo che Harry li ha accusati di aver dato in pasto ai media alcune informazioni riservate sulla famiglia reale.

Harry contro David

Non solo, l'addio sarebbe maturato anche per un altro motivo che risale a una denuncia che proprio Harry fece al Sun accusando il quotidiano di aver intercettato il suo telefono carpendo informazioni private. Data la mancanza di prove il Duca di Sussex, anche in quel caso, ha puntato il dito su David e Victoria che secondo il suo parere avrebbero riferito tali informazioni alla stampa. Un'accusa che ha mandato su tutte le furie l'ex stella dello United che quindi insieme alla moglie ha deciso di chiudere qualsiasi tipo di rapporto con gli ex reali.