Belen e quel gesto che nasconde la verità su Stefano De Martino

Belen Rodriguez è tornata sui social network con un messaggio criptico che sembra fare riferimento alla rottura - l'ennesima - con Stefano De Martino. Nelle storie Instagram si vede la soubrette argentina che si accarezza la parte alta della testa più volte scoppiando poi in una risata. Un video apparentemente innocuo ma che, secondo molti follower, in realtà nasconderebbe la verità su quanto accaduto con il marito.

Stefano De Martino ha tradito Belen Rodriguez?

Belen Rodriguez avrebbe fatto capire con quel gesto di avere le corna. Confermando così i gossip dell'ultimo periodo: secondo alcuni l'ex ballerino di Amici, oggi conduttore in carriera, avrebbe tradito la moglie con una 23enne il cui nome è top secret. Per ora nessuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati che, però, non si fanno vedere più insieme come una volta.