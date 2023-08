Barbara D'Urso, tutti pazzi per il suo lato B: "C'è chi può e chi non può"

In attesa di capire il suo futuro televisivo dopo l'addio improvviso a Mediaset e a Pomeriggio 5, Barbara D'Urso si sta rilassando in Costiera Amalfitana, mandando in tilt il web. La presentatrice ha postato sul suo account Instagram alcune immagini sensuali del suo viaggio: a far discutere, in particolare, lo scatto in primo piano del lato B della conduttrice, coperto solo da un lungo e sexy copricostume bianco.