"Shakira, addio Hamilton e Butler: ora esce con un famoso cantante"

Nuovo flirt per Shakira? La cantante colombiana avrebbe già archiviato la liaison con Lewis Hamilton, che avrebbe incontrato più volte nell'ultimo periodo. Ma in queste settimane l'ex di Gerard Piqué sarebbe uscita in diverse occasioni anche con il giocatore di basket Jimmy Butler. Ora, stando a quanto si legge sui siti internazionali di gossip, l'interesse della popstar si sarebbe spostato verso un cantante molto famoso: Drake.

Shakira e Drake stanno insieme?

Come fa sapere il Daily Mail, Shakira e Drake sarebbero stati avvistati alla stessa festa ad Hollywood. "Hanno lasciato il locale con discrezione, a pochi minuti l'uno dall'altro, intorno alle 3:25 del mattino", ha spifferato una fonte. Per ora non ci sono prove di questo incontro. La musicista 46enne, da quando si è separata da Piqué, non ha mai parlato apertamente dei pettegolezzi sulla sua vita privata. Di recente Shakira ha lasciato la Spagna ed è tornata a vivere negli Stati Uniti.