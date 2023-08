Belen in vacanza con il vestito 'birichino': presto la verità su De Martino

Belen Rodriguez sempre sexy, anche in vacanza. La soubrette ha condiviso sui social network alcune storie in cui si mostra sorridente, fasciata in un abito a fiori che mette in mostra tutta la sua bellezza. Un vestito del suo brand Mar de Margaritas che lascia intravedere il generoso decollete. La showgirl appare serena nonostante il momento difficile: sarebbe finita di nuovo con il marito Stefano De Martino.