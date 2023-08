Belen, Stefano e la nuova fidanzata: arriva il gesto della sorella di De Martino

La nuova fidanzata di Stefano De Martino: il gesto della sorella

Adelaide De Martino ha lasciato un like sotto il post pubblicato dal profilo Instagram del settimanale Chi dove si commenta l'ultimo servizio fotografico sul conduttore tv e si assicura che accanto a lui, ritratto in barca con amici, non c'è alcuna nuova fidanzata: "Crociera da single per Stefano De Martino. Prima di tornare in tv e a teatro, il conduttore si gode gli ultimi giorni in barca tra amici, ricci di mare, vino bianco ghiacciato e nessuna nuova fiamma in vista". Il "mi piace" della sorella pare messo proprio per avvalorare la notizia che nessun'altra donna ha preso il posto della cognata Belen accanto al fratello.

L'ultimo sfogo di Belen Rodriguez su Instagram

Diversa la posizione di Belen Rodriguez, pizzicata in più di un'occasione accanto all'imprenditore Elio Lorenzoni. Ad oggi non è chiaro se si tratti di una semplice amicizia o qualcosa di più. Nelle ultime ore la 38enne si è lasciata andare ad un duro sfogo contro haters e malelingue: “I pareri dovrebbero essere come il parmigiano sugli spaghetti: solo su richiesta”. Poi prosegue: “Se fossi in te…” Non sei in me. “Io al tuo posto farei. Non ci sei. “Se posso darti la mia opinione non richiesta”. Non puoi. “Non sta a me dirlo”. Esatto. “So che non è affare mio ma…”. No. Con coloro che sentono l’insopprimibile urgenza di eruttare pareri non richiesti e non riescono a contenere le proprie flatulenze verbali, non si discute: si cambia stanza”.