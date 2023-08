Ilaria D'Amico: "Sposo Buffon", e tira una frecciata alla Seredova

Ilaria D'Amico e Gigi Buffon si sposano! No, questa volta non è il solito gossip che da anni "perseguita" la coppia bensì la realtà dei fatti: la giornalista e conduttrice ha annunciato in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera che presto convolerà a nozze con l'ex portiere di Juve e Parma. "A gennaio ho ricevuto la fatidica proposta: sono rientrata a casa, a Parma, e ho trovato il caminetto acceso , la musica, le lucine ed è arrivata la sua dichiarazione... finalmente fatta come si deve, dopo anni in cui me lo chiedeva nei modi meno romantici possibili. - ha raccontato la D'Amico - Tipo, a cena, di punto in bianco, diceva: “Ma come mai io e te non ci siamo ancora sposati? Lo facciamo?”. Una volta me lo ha chiesto con un messaggio via Whatsapp da Parigi... ma alla nostra età le cose vanno fatte come si deve...".

Quando si sposano Ilaria D'Amico e Buffon

Il matrimonio di Ilaria D'Amico e Gigi Buffon verrà celebrato nei prossimi mesi anche se al momento non c'è ancora una data certa. "Ci eravamo detti di farlo a giugno 2024, con calma, poi è arrivato il nuovo impegno di Gigi con la Nazionale e quindi rischieremmo, con gli Europei, di sposarci in una birreria bavarese... scherziamo e diciamo che siamo come Renzo e Lucia. Vedremo, magari anticiperemo, ma sarà di certo un momento intimo, senza clamore", ha spiegato Ilaria che il 30 agosto ha compiuto 50 anni. "Non pensavo di riuscire ad essere così felice e completa nella mia vita privata come lo sono oggi. Gigi rappresenta questo per me: completezza e serenità", ha confidato.

La frecciata di Ilaria D'Amico ad Alena Seredova

Nell'intervista è impossibile non leggere tra le righe una frecciata di Ilaria D'Amico ad Alena Seredova, ex moglie di Gigi Buffon. Le due non sono mai riuscite ad instaurare un rapporto. "Non capisco chi non concepisce le famiglie allargate: la vita stessa è una comunità allargata. Rispetto a quelle con un unico nucleo la nostra è una factory: i genitori hanno un ruolo chiaro e c’è rispetto, ma se ami una persona non puoi che amare tutto di lei. - ha dichiarato Ilaria - Per me questo ha significato accogliere i figli di Gigi sentendoli parte del mio mondo come lui ha fatto con mio figlio, prima che ne avessimo uno nostro. Questo non toglie nulla agli altri genitori, ma una calda accoglienza è la parola chiave per amalgamare una famiglia allargata. Almeno per me".

Alena Seredova contro le famiglie allargate

Le parole di Ilaria D'Amico sono una chiara stoccata ad Alena Seredova che, più volte sui social network, ha rivelato di essere contraria alle famiglie allargate. "L'idea della famiglia allargata è proprio contro la mia natura e penso che non ci si debba costringere a pensarla diversamente…", ha assicurato. E poi ancora: "Non comprendo il termine famiglia allargata. Siamo due famiglie, ognuno si è creato la propria e c’è soddisfazione per entrambi. Non sono una persona che desidera vendetta, ma neppure una che dimentica".

La famiglia allargata di Gigi Buffon

Buffon e Alena Seredova si sono amati dal 2005 al 2014 (il matrimonio è stato celebrato a Praga nel 2011). La coppia ha avuto due figli: David Lee e Louis Thomas, che hanno rispettivamente 16 e 14 anni. Dal rapporto tra l'ex calciatore e Ilaria D'Amico è poi nato Leopoldo Mattia (7 anni). La giornalista e conduttrice è mamma anche di Pietro, nato 13 anni anni fa dal legame con l'imprenditore immobiliare Rocco Attisani. La Seredova è invece diventata mamma una terza volta nel 2020: dall'amore con l'attuale marito, il manager Alessandro Nasi, è nata la piccola Vivienne Charlotte.