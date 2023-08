Belen presenta il nuovo fidanzato Elio: "Il bigottismo non fa per me"

Belen, addio Stefano De Martino: ora c'è Elio, la replica alle critiche

"Ho sempre odiato il falso perbenismo. Adoro chi, invece, segue le sue idee e il suo essere donna, non lo nasconde per paura di maldicenze. Grande madre e grande donna. Ti stimo", ha scritto una fan. Commento approvato da Belen Rodriguez che ha così risposto: "Sai che mi trovi d'accordo. Io non mi nasconderò mai, perché questa sono io, il perbenismo, il bigottismo, il moralismo non fanno per noi". Qualche follower più curioso, invece, ha chiesto i segni zodiacali della coppia. "Io Vergine ascendente Scorpione, Elio Bilancia ascendente Capricorno", ha fatto sapere la 38enne.