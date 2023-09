Nasti-Zaccagni e la provocazione social: “Brucio la PlayStation?”

ROMA - PlayStation nemica delle relazioni? Per Chiara Nasti sì. La modella e influencer gioca su Instagram postando una domanda: “Stasera sono indecisa... brucio la PlayStation a mio marito? Oppure vado a letto senza rompere i co***?”. Il tutto corredato da un’emoticon delle risate con lacrime. Tradotto: Mattia sta giocando ai videogiochi e io non so cosa fare. La vita di coppia è anche questo, ognuno con le sue passioni. Chiedere agli Immobile: anche Jessica spesso si arrabbia (divertendosi) con Ciro che gioca alla PlayStation. L’amore tra Mattia e Chiara comunque va a gonfie vele. Un momento speciale è stato raccontato sempre su Instagram: taglio di capelli per il calciatore della Lazio e il piccolo Thiago: “I miei uomini”, la frase che accompagna la foto.