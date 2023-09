Belen dimagrita dopo Stefano: "Mesi complicati, ecco quanti chili ho perso"

Belen Rodriguez è dimagrita. Tutta colpa della separazione da Stefano De Martino, l'ennesima in dieci anni di matrimonio. I due ci hanno riprovato per la terza volta ma non ha funzionato. Oggi la soubrette è legata all'imprenditore Elio Lorenzoni mentre l'ex ballerino di Amici è stato pizzicato in compagnia di una ragazza estranea al mondo dello spettacolo.