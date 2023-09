Tsitsipas e Paula Badosa in crisi? Il gesto che preoccupa i fan

A pochi mesi dal primo bacio Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa starebbero vivendo un momento di crisi. A parlare chiaro l'ultimo gesto della coppia: da Instagram sono sparite tutte le foto e video di @tsitsidosa, l'account in comune che i due tennisti avevano aperto dopo aver ufficializzato la loro relazione. Il profilo è ancora attivo ma non è più possibile ammirare le immagini e i filmati a due. Un indizio non da poco in un'epoca social come la nostra. Senza contare che Tsitsipas e la Badosa sono sempre stati molto attivi sul web, mostrando la propria quotidianità.