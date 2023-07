Tsitsipas e Paula Badosa: "È iniziato tutto con un sogno premonitore"

Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa sono fidanzati. I due hanno raccontato a Wimbledon come è nato il loro amore. Galeotta è stata l'Italia e un sogno premonitore della sexy tennista spagnola. "È iniziata a Roma con un mio messaggio quando ha battuto Ons Jabeur al secondo turno. Ho visto la partita e mi è piaciuto molto il modo in cui ha giocato e gestito la situazione contro un'ottima giocatrice. È iniziato tutto così", ha fatto sapere il campione greco, che si è detto anche innamorato per la prima volta nella sua vita. "Tutto questo mi rende una persona più felice - ha aggiunto - La sosterrò il più possibile. La amo moltissimo e continuerò a farlo". E poi ancora: "Il tennis è il nostro obiettivo numero uno e faremo di tutto per sostenerci a vicenda. Entrambi vogliamo vincere un Grande Slam e spero di poterlo fare presto insieme".

Tsitstipas e il sogno premonitore di Paula Badosa

"Ero infortunata in Australia e ho visto la finale contro Djokovic. Ero in Spagna, con il jet lag e ho deciso di guardarlo. Dopo è stato sorprendente perché io non sogno mai i tennisti, ma quella notte ho sognato lui: stavamo vincendo entrambi gli Australian Open. Poi è stato come se stessimo vivendo un momento molto romantico, ma non ho intenzione di spiegarlo", ha confidato invece Paula Badosa, fino a qualche mese fa legata all'attore e modello cubano Juan Betancourt.