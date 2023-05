La sexy Paula Badosa conquista Roma: “Il sesso? Tanto, mi aiuta anche con il tennis…”

Tutti pazzi agli Internazionali d'Italia per Paula Badosa. La sensuale tennista spagnola, classe 1997, sta conquistando con il suo sex appeal. Come segnala Dagospia, sugli spalti del Foro Italico di Roma sono comparse le scritte “I love you” mentre il suo saluto in un italiano incerto agli spettatori (“grazie mille, ti amo”) è già stracult. Senza dimenticare i video dei suoi allenamenti che stanno mandando in estasi gli internauti. “Roma è bellissima ma quando arriva Paula diventa ancora più speciale”, con queste parole qualche fan ha commentato le foto in cui la sportiva viene immortalata a Fontana di Trevi e in piazza San Pietro.