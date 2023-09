Micah Richards, confessione hot: "Mi sono infortunato facendo sesso"

"È stato un infortunio sessuale, non so se posso rivelarlo in questo programma, ma va bene. Ovviamente non posso entrare nei dettagli, ma in pratica stavo... sì, mi stavo 'divertendo' e mentre lo facevo sono scivolato dal letto, ho allungato la gamba e mi sono fatto male al bicipite femorale". L'ha detto Micah Richards, ex difensore del City con un passato nella Fiorentina, durante il podcast The Rest is Football, aggiundendo poi che ha finto di essersi fatto male in allenamento. La confessione hot ha fatto ridere Gary Lineker e Alan Shearer, presenti alla registrazione del podcast, ma anche gli ascoltatori.