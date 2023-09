Mazzo di rose e cuori per Melissa Satta. Ma non sono di Berrettini...

ROMA - Un mazzo di rose, un biglietto con dei cuori. Ma a inviarlo a Melissa Satta non è stato il compagno Matteo Berrettini. La soubrette ha pubblicato la foto del regalo ricevuto su Instagram, immortalando anche il testo presente in allegato all'omaggio floreale: "Tifiamo per te. Da Ale, Alfo, Albi, Simo e tutto il Team Next". A inviare i fiori è stato quindi il team di lavoro per l'evento alle Terme di Caracalla per la Ryder Cup.