Sophie Codegoni a Verissimo: "Alessandro Basciano mi ha tradita"

A Verissimo Sophie Codegoni ha svelato il motivo della rottura con Alessandro Basciano , avvenuta a cinque mesi dalla nascita della figlia Celine. Stando a quanto raccontato dall'ex tronista di Uomini e Donne il deejay conosciuto al Grande Fratello Vip l'avrebbe tradita. Una serie di segnalazioni, arrivate quando Sophie era ancora in dolce attesa, che sarebbe poi culminata in una vacanza a Ibiza di Basciano in compagnia di un'altra ragazza, più precisamente la sua ex fidanzata.

Sophie Codegoni a Verissimo: cosa ha detto su Basciano

"È tosta, è un momento brutto della mia vita", ha premesso Sophie Codegoni a Silvia Toffanin. "Cerco di essere forte per la bimba. Da un mesetto non andavano bene le cose. Ho deciso di chiudere la relazione cinque giorni fa. Questo dopo tante cose che giustificavo. La crisi è partita da una chat tra lui e la sua ex. Era una chat ambigua. Io ho preso e sono andata a Milano dicendo che non mi fidavo più. Ricevevo tante segnalazioni di tradimenti. Già quando ero in gravidanza. Lui è molto bravo a raccontare la sua verità".

Sophie Codegoni e quelle accuse di Alessandro Basciano

"Lui mi diceva ‘tu sei sbagliata, non sei una brava donna, non sei una brava mamma perché rovini la famiglia perché credi agli altri’. C’era mancanza di rispetto anche su altri punti. Se io uscivo con amico non ero una brava mamma. Se lavoravo in ambienti con uomini non andava bene. La mia famiglia mi diceva di riprendermi ed essere quella di un tempo, che non giustificava queste cose. Io pensavo ‘vabbè cambierà’. Mi sentivo quasi sbagliata”, ha spiegato Sophie Codegoni.

Sophie Codegoni e il tradimento di Alessandro Basciano

"Erano uscite delle foto di lui con una donna in aeroporto. Già i rapporti non erano buoni con lui per una lite. Lo perdono per la litigata e gli dico ‘ricominciamo’. Lui mi ha detto che era stato a Ibiza per lavoro e che era stata scattata una foto con una ragazza nella lounge. Però mi ha detto che era una turista inglese che gli aveva chiesto informazioni - ha raccontato Sophie Codegoni - Poi mi è arrivato un messaggio ‘ciao Sophie’. Era la ragazza dell’aeroporto, mi ha detto che era la sua ex. Poi mi ha detto che ha passato con lui tre giorni a Ibiza. Lui le ha pagato i voli, a me non ha mai pagato nulla. Le ha anche detto ‘non pubblicare nulla perché la mia ex è pazza e poi mi fa problemi con la bambina’. La ex sarei io!".

Sophie Codegoni: "Non voglio più vedere Basciano"

Sophie Codegoni ha rivelato che molto probabilmente Alessandro Basciano è finito in ospedale, come dimostrato con una foto sui social network, solo per attirare la sua attenzione. "Non ha nulla di grave. Lui mi manda duecento messaggi al giorno ma non mi ha mai chiesto scusa. Io non rispondo. Per me è finita, non lo voglio più vedere", ha precisato la 23enne.