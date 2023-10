Sophie e Basciano si sono lasciati e lui finisce in ospedale

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano non stanno più insieme

"Non è una scelta presa a cuor leggero, ma a seguito di vicissitudini che mi hanno fatto davvero male e a cui non posso passare sopra per rispetto di me stessa e della nostra bambina”, ha aggiunto Sophie Codegoni. E poi ancora: “Continuerò a lavorare attraverso i social, cercando sempre di portare positività e il mio sorriso come ho sempre fatto e come è giusto che sia. Al momento devo prendere un attimo di tempo per me stessa per metabolizzare il tutto. Non vi nego che davvero sono a pezzi”. Infine, un appello ai follower: “Vi ringrazio sempre per il supporto che mi date e vi chiedo un po' di tempo per superare questi eventi che al momento mi hanno travolta. Pensavo di avere accanto una persona diversa, ma mi sbagliavo".

Perché Alessandro Basciano è in ospedale

Alessandro Basciano ha replicato a Sophie Codegoni postando una foto in cui è in ospedale, attaccato ad una flebo. Ignoti al momento i motivi di questo ricovero. "Avrei preferito evitare di rendere pubblico un momento così delicato, specie nell'interesse di nostra figlia - ha sottolineato - Tuttavia mi trovo costretto a dare riscontro alle pressioni ricevute anche per non far passare un messaggio sbagliato. Io e Sophie stavamo già vivendo un momento di crisi (tanti cambiamenti), questo, mio malgrado, ci ha allontanati". L'ex gieffino ha negato presunti tradimenti: "Per chi pensa il contrario, sottolineo che non ho mai tradito Sophie, la rottura è dovuta ad una moltitudine di fattori, non di certo il tradimento. Vi prego di rispettare il momento e soprattutto nostra figlia. Ringrazio chi mi è vicino in questa situazione. Ora prego per la mia famiglia per il mio riposo".

I like sospetti di Sophie Codegoni

A quanto pare le dichiarazioni di Alessandro Basciano non sono piaciute a Sophie Codegoni, che ha lasciato dei like a dei sostenitori che hanno attaccato senza mezzi termini il deejay. "Certo ma secondo voi Basciano avrebbe mai ammesso di aver tradito? Le parole di Sophie non lasciano dubbi", è stato il primo tweet al quale l'ex tronista di Uomini e Donne ha messo like. E poi: “Penso onestamente che quella flebo sia il risultato di stress per le notti brave… il corpo prima o poi cede. Per tutto il resto tirasse fuori le pa**e e dicesse la verità perché non credo che la famiglia di Sophie avrebbe agito così solo per un allontanamento".