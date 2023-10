Chiara Ferragni e la nuova casa di lusso a Milano: è polemica sui social

"Quasi pronto". È Chiara Ferragni a farlo sapere al mondo: il suo nuovo appartamento a Citylife sta per aprire ufficialmente i battenti. L'influencer da quasi 30 milioni di followers su Instagram ha pubblicato alcune foto del suo super attico di lusso che domina i tetti milanesi (vedi nella gallery) per condividere l'andamento dei lavori anche con i suoi fan più affezionati. Ma non tutti hanno apprezzato il gesto, anzi, un dettaglio ha catturato l'attenzione di alcuni utenti che si sono sono subito espressi, scatenando la bufera.