Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sposano: c'è la data

Fiori d'arancio in vista per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro . La coppia nata al Grande Fratello Vip 2020 è pronta al grande passo dopo la nascita del figlio Gabriele. Il giovane conduttore ha dato l'annuncio a Forum di Barbara Palombelli: "Quando ci sposeremo? Nel 2024. È la prima volta che do una data. Adesso lo dico, sarà l’anno prossimo". Clizia ha poi confermato la notizia su Instagram, dove è un'apprezzata influencer, condividendo un video in cui chiede al bambino avuto da Ciavarro di essere il paggetto delle nozze.

Il matrimonio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

Non è la prima volta che si parla di matrimonio: Ciavarro aveva già chiesto a Clizia di sposarlo ma lei aveva rifiutato. Paolo aveva proposto alla sua dolce metà un piccolo ricevimento raccolto in Comune ma lei non ha accettato perché non voleva rinunciare alla presenza dei suo cari e dei suoi amici. In passato la Incorvaia è stata sposata dal 2015 al 2019 con Francesco Sarcina, il cantante de Le Vibrazioni.