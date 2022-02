Clizia Incorvaia ha partorito: “L’ho fatto con il sorriso”

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono diventati genitori del piccolo Gabriele. L’influencer siciliana ha partorito sabato 19 febbraio in una clinica romana. Al suo fianco il compagno, conosciuto due anni fa nella casa del Grande Fratello Vip. “Benvenuto al mondo Gabriele Ciavarro 19/2/2022”, ha scritto Clizia, a commento di una tenera foto con il neonato e Ciavarro. In una storia su Instagram al fianco del personale medico e infermieristico che l’ha assistita, Clizia ha scritto: “Grazie a un super staff per aver reso il mio parto il giorno più bello della mia vita. Si può partorire con il sorriso. Grazie da noi”. Per Clizia è stata una gravidanza molto travagliata. Tra dicembre e gennaio, la 41enne si è beccata il Covid, temendo per la salute sua e del bebè. Per fortuna è andato tutto bene. Incorvaia è già mamma di un’altra figlia, nata dalla precedente relazione con il cantante Francesco Sarcina.