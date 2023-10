Lautaro in crisi con la moglie? La foto allarma tutti, cosa è successo

Lautaro Martinez e la moglie sono in crisi? Fan in allarme dopo l'ultima storia social di Agustina Gandolfo, dove la modella e imprenditrice si mostra circondata da numerose valigie. È andata via di casa? Assolutamente no! Lady Lautaro si è semplicemente concessa un breve viaggio in Argentina, nella natale Mendoza, per riabbracciare i propri cari.