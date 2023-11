Belen non perdona: ennesimo attacco a Stefano De Martino

Belen Rodriguez non perdona. L'ultima rottura con Stefano De Martino l'ha messa a dura prova e così sui social network la soubrette argentina ha condiviso una nuova frecciatina nei confronti dell'ex marito, dal quale dieci anni fa ha avuto il figlio Santiago. "Non sei diventata egoista, sei diventata più difficile da manipolare. Non confonderti", ha scritto la showgirl tra le storie di Instagram. Per molti un chiaro riferimento all'ex ballerino di Amici, con il quale Belen ha vissuto un rapporto tira e molla per circa un decennio. Una storia degna di una telenovela sudamericana.