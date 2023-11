Damiano dei Maneskin e Dove Cameron: la storia d'amore continua in Brasile

Damiano David e Dove Cameron avvistati di nuovo insieme. L'ex stellina Disney è stata pizzicata dai paparazzi mentre aspettava il collega italiano dopo un concerto dei Maneskin all'Espaco Unimed di San Paolo, in Brasile. Secondo LatinPop Brasil, la Cameron si è più volte definita davanti ai presenti come fidanzata di Damiano. In Sud America Dove ha anche pranzato con gli altri componenti della band: Victoria, Ethan, Thomas, migliori amici e colleghi di Damiano.