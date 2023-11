Michelle Hunziker e il nuovo fidanzato Carollo: la storia si fa seria

Michelle Hunziker in love. La soubrette, ex moglie di Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi, è stata paparazzata di nuovo in compagnia di Alessandro Carollo. I due si frequentano da qualche mese e la storia si fa sempre più seria. "La showgirl e l’osteopata sono molto presi, come se si conoscessero da sempre, quasi increduli della loro intesa, del perfetto incastro dei loro caratteri e delle loro vite. Tanto che sono già state fatte le presentazioni in famiglia e lo scorso weekend Michelle ha postato nelle storie di Instagram il primo scatto di coppia", fa sapere il settimanale Chi.