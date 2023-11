Michelle Hunziker presenta il nuovo fidanzato Alessandro Carollo

Dopo i gossip dell'ultimo periodo Michelle Hunziker è ufficialmente uscita allo scoperto con il nuovo fidanzato Alessandro Carollo . La soubrette ha postato sui social network una foto che la ritrae sorridente insieme al fisioterapista. La coppia ha trascorso il fine settimana prima a Milano a provare l’emozione dell’assenza di gravità e poi sul lago di Lugano tra picnic romantici in barca e relax in un resort di lusso. “Charming anche con la pioggia”, ha scritto la Hunziker mostrando un panorama uggioso e poi ancora “Oggi nella mia Svizzera”. Carollo, sul suo account social, ha postato le stesse immagini dell'ex moglie di Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi. La relazione tra Michelle e Carollo , finora tenuta nascosta ai media, è iniziata da tempo e i due sono molto legati.

Michelle Hunziker: chi è il nuovo compagno Alessandro Carollo

Prima di questo nuovo incontro Michelle Hunziker era single da un anno, dopo la fine della breve liaison con Giovanni Angiolini; il nome di Alessandro Carollo è stato invece accostato in passato a quello di personaggi molto conosciuti come Elisabetta Gregoraci (che non ha mai confermato) e Paola Barale, che è sua storica amica e cliente. Carollo, 41enne romano e fisioterapista, ama gli sport estremi, in particolare le moto di grossa cilindrata, e Michelle è una sportiva che ama l’avventura. “Si sono trovati”, dice chi li conosce bene.