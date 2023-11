Thomas Raggi dei Maneskin con la fidanzata: chi è Lavinia

Thomas Raggi, il chitarrista dei Maneskin , ha trascorso qualche giorno a Venezia con la fidanzata Lavinia Albrizio per fare il pieno di tenerezza tra una tappa e l'altra del tour mondiale della rock band. Tra carezze e baci il musicista si è concesso una pausa con la sua dolce metà, alla quale è ormai legato da ben due anni . La coppia ha poi pranzato all'aperto presso il ristorante Cantinone Storico, vicino al Ponte dell'Accademia.

Maneskin: chi è la fidanzata di Thomas Raggi

Lavinia Albrizio è la fidanzata di Thomas Raggi dei Maneskin da circa due anni. 24 anni, dunque due anni più grande dell'artista, è una ragazza bolognese dai grandi occhi azzurri. Non si conoscono molte informazioni su di lei ma più volte ha seguito il gruppo romano nei vari concerti in giro per il mondo. Un amore discreto e riservato, che si tiene alla larga da gossip e malelingue.